Виетнам и южнокорейска фирма ускоряват преговорите за втора АЕЦ

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Виетнамската държавна енергийна компания „Петровиетнам“ (Petrovietnam) и южнокорейската КЕПКО „Кориа Електрик Пауър Корпорейшън“ (Korea Electric Power Corp, KEPCO) се договориха да ускорят разговорите за изграждането на една от първите две атомни електроцентрали във Виетнам, предаде Ройтерс.

Главният изпълнителен директор на „Петровиетнам“ Ле Ман Куонг се е срещнал вчера в Сеул с президента на Кепко Ким Дон-чхол. Двете страни са обсъдили изпълнението на съществуващите споразумения за сътрудничество в областта на ядрената енергетика и са се договорили да засилят обмена по въпросите на технологиите, инвестициите и възможностите за финансиране на бъдещи проекти, съобщи „Петровиетнам“.

Разговорите се водят в момент, когато Виетнам търси чуждестранен партньор за планираната атомна електроцентрала „Нин Тхуан 2“, чието изграждане е възложено на „Петровиетнам“.

Виетнамското Министерство на промишлеността и търговията посочи през юли Кепко като потенциален партньор след определени от ведомството като положителни първоначални разговори между южнокорейската и виетнамската компания, припомня БТА.

Около 97,5 на сто от необходимите терени за проекта „Нин Тхуан 2“ вече са разчистени, а оставащата работа се очаква да приключи скоро, посочи „Петровиетнам“.

Кепко е изтъкнала опита си при изграждането на атомната електроцентрала „Барака“ в Обединените арабски емирства и е изразила интерес да работи с „Петровиетнам“ по модел за ефективно изпълнение на виетнамския проект.

Виетнам вече избра руската държавна корпорация за атомна енергия „Росатом“ (Rosatom) за изграждането на другата планирана атомна електроцентрала – „Нин Тхуан 1“.