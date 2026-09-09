24-часова национална стачка спря обществения транспорт в Нидерландия

Национална 24-часова стачка в обществения транспорт срещу правителствените планове за 6,5 млрд. евро съкращения в бюджета за социално осигуряване започна тази нощ в Нидерландия. Почти в цялата страна не се движат влакове, автобуси, трамваи и метро, съобщават медиите.

Персоналът в обществения транспорт стачкува срещу плановете на правителството да съкрати разходите за социално осигуряване, като сред мерките са намаляване на обезщетенията за безработица и ограничаване на обезщетенията по закона за хора с увреждания. Профсъюзите искат тези планове да не бъдат реализирани.

С няколко изключения в цялата страна не се движат влакове. Националната железопътна компания Ен Ес пуска само „Airport Sprinter“ между Амстердам Сентрал (централната жп гара), летище Схипхол и Хофддорп, но по-рядко на час от обичайното. Международните влакове като ICE и EuroCity също не се движат днес в Нидерландия, съобщава телевизия Ер Те Ел.

Автобусите и трамваите също не се движат. Някои превозвачи като Ю - ОВ в Утрехт се опитват да пуснат част от линиите. Медиите съобщават и за движение на регионални автобуси на няколко места, като и регионални влакове на по-малки компании.

По пътищата тази сутрин не се наблюдава голямо натоварване, казва Тим Шаап от официалната служба за пътна информация в Нидерландия пред информационния портал „Ню“. В 7:00 ч. сутринта са отчетени 32 задръствания, обхващащи 112 километра от пътищата. Това се обяснява с широко разпространената практика за работа от къщи. Много големи компании в Нидерландия дават възможност на служителите си да работят от дома си в сряда, съобщи информационната агенция АНП.

Очаква се стачката да продължи до 2 часа тази нощ.

Този месец има стачки и протести и в други сектори срещу мерките за икономии. Пристанищните работници вече прекратиха работа в петък. През следващите дни ще протестират и работници от сектори като преработката на отпадъци, почистването, металургията и строителството, припомня телевизия Ен О Ес.

Протестната вълна е дни преди т.н. „Ден на принца“, когато правителството представя официално проектобюджета за 2027 г. Тази година това е 15 септември. От изтекли документи миналата седмица стана ясно, че правителството отменя част от планираните съкращения в социалното осигуряване: повишаването на възрастта за пенсиониране и намаленията на социалните помощи са отпаднали от дневния ред, съобщава Ер Те Ел. Други планове са временно замразени: срокът на изплащане на обезщетенията за безработица ще бъде съкратен едва през 2029 г

Профсъюзите обаче заявиха, че планираните акции ще продължат. Те смятат, че правителството не прави достатъчно и изискват всички съкращения в социалното осигуряване да бъдат отменени.