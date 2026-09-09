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Дете и 3-ма възрастни загинаха, а 29 са ранени при украинска атака с дронове срещу Новоросийск

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Дронове СНИМКА:Getty Images

Четирима души, сред които и дете, бяха убити, а още 29 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския град Новоросийск, съобщи губернаторът на Краснодарски край Венямин Кондратиев в канала си в приложението Телеграм, цитиран от Ройтерс.

"На пет многоетажни и три частни жилищни сгради, на православен храм, както и на детска градина бяха нанесени щети при украинската атака с дронове", посочи Венямин Кондратиев.

"При нощната атака бяха ранени 29 души, трима от които се намират в тежко състояние", допълни губернаторът, цитиран от ТАСС.

Русия обяви днес, че през нощта е свалила 506 украински дрона, отбелязва Франс прес, пише БТА.

Дронове СНИМКА:Getty Images

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