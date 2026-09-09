Пакистан ще атакува хутите?

Пакистан вероятно ще нанесе въздушни удари срещу йеменските бунтовници хути по искане на Саудитска Арабия. Това твърдят пакистански източници пред Türkiye Today. Атаките вероятно ще са скоро и ще бъдат обявени публично непосредствено след това.

Един от военните приоритети на пакистанските удари ще бъде изтласкването на хутите от Саада, наред с други региони. Все още обаче не е взето окончателното решение за нападението.

Министърът на отбраната на Пакистан Хаваджа Асиф заяви в сряда, че всяко нападение срещу Саудитска Арабия може да активира „Споразумението от Мека за съвместна отбрана", като предупреди, че агресията срещу един от членовете ще бъде разгледана като нападение срещу всички участващи страни.

Споразумението, което бе подписано по-рано този месец, задължава трите държави да се защитават взаимно, ако някоя от тях бъде атакувана. То обединява втората по големина армия в НАТО - Турция, единствената държава в ислямския свят, разполагаща с ядрено оръжие - Пакистан и водещата сила в Персийския залив с огромни финансови ресурси - Саудитска Арабия.

От седмици хутите оказват натиск върху своя саудитски противник - най-големият износител на петрол в света. От юли насам, когато примирието от 2022 г. между двете страни се разпадна, те многократно са нанасяли удари по саудитската петролна инфраструктура и танкери.

Бунтовниците обявиха също така морска блокада на кралството и започнаха да атакуват саудитски кораби, като по този начин ограничават саудитския износ, който и без това вече е засегнат от затварянето на Ормузкия проток от Иран.

ЕС призова йеменските бунтовници хути да спрат всичките си атаки и осъди ударите на бунтовническото движение срещу Саудитска Арабия.