Сутрешната роса попречила да се взривят бомбите на арестувания за серията саботажи в Германия

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Сутрешната роса не е позволила взривните устройства на арестувания за серията саботажи в Германия да се задействат, съобщава швейцарският новинарски портал Nau.

Радикалният климатичен активист Даниел В. е заложил около 50 самоделни ракети край електропроводи и подстанции в Германия. Планираното от него мащабно прекъсване на електрозахранването обаче не се състояло. Причината е, че терористът не е предвидил метеорологичните условия. Росата е овлажнила бомбите.

Пусковите устройства били снабдени с будилник, който служел като таймер. Това устройство трябвало да задейства запалващия механизъм и по този начин ракетите да бъдат изстреляни рано сутринта.

48-годишният мъж арестуван в района на електроцентралата Вайсвайлер, близо до Аахен в Западна Германия. Задържането е станало след няколкодневно разследване на поредица от инциденти около големи енергийни обекти в страната.

Полицията започнала да го издирва, след като той изпратил няколко писма до медии и власти, в които поел отговорност за атаките. В тях той критикувал производството на електроенергия от изкопаеми горива и свързвал действията си с борбата срещу глобалното затопляне.

Според германски медии заподозреният използвал самоделни устройства, с които прехвърлял тънък проводник през високоволтови електропроводи. Така миналата седмица били предизвикани къси съединения на две места в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург. При инцидентите не се е стигнало до прекъсване на електрозахранването.

В понеделник край електроцентралата във Вайсвайлер били открити още няколко устройства, поставени върху високоволтов електропровод и предназначени да предизвикат експлозии. Те били намерени близо до мястото, където по-късно полицията задържала заподозрения. Разследващите открили и ново писмо, с което отново била поета отговорност за нападенията.

Обекти в провинция Саксония също са били набелязани. В понеделник полицията съобщи, че там са открити и обезвредени най-малко 21 самоделни взривни устройства.

„Тези устройства са били предназначени да нанесат щети на високоволтовите електропроводи чрез предизвикване на късо съединение", заявиха полицията и прокуратурата в Дрезден. По данни на властите не са нанесени щети на електропреносната мрежа.

Преди задържането полицията и прокуратурата разпространиха две снимки на издирвания и призоваха гражданите за информация. Мащабното издирване в неделя обаче не довело до откриването му.

В петък полицията открила взривни вещества в апартамента на мъжа в западногерманския град Гевелсберг. По-късно специализирано полицейско звено щурмувало камион, паркиран в гора край Нидерциер, на около 100 километра от Гевелсберг. Превозното средство било преустроено като кемпер, но издирваният не бил открит вътре.