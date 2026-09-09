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Израел отвръща на Великобритания, затваря й консулството в Йерусалим

2020
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Йерусалим Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Израел поиска британското консулство в Източен Йерусалим да бъде затворено, а акредитациите на дипломатите в него ще бъдат отнети в срок до 30 дни, съобщиха израелски представител и още двама източници, запознати с въпроса, пред Ройтерс.

Британските представители, участващи във водената от САЩ координационна мисия за Газа в Израел, както и британските дипломати в Рамала, трябва да напуснат в рамките на седем дни, допълниха източниците.

Министърът на външните работи Гидеон Саар вчера каза, че Великобритания трябва да затвори консулството си в Източен Йерусалим, което е акредитирано от Палестинската автономна власт, в отговор на наложените от Лондон санкции срещу еврейски заселници на Западния бряг.

Британският му колега Ед Милибанд днес отговори, че съжалява за решението на Израел, но посочи, че това не е изненадващо.

"Преценихме цената и ползите от (нашето) действие и смятаме, че просто не можем да останем безучастни, защото се опасявахме от действия от страна на Израел", заяви той пред Би Би Си.

Вчера Милибанд каза, че Израел "затваря очи" пред насилието, извършвано от еврейски заселници срещу палестинците.

Присъединявайки съм към Великобритания, Франция и Канада също заявиха, че ще забранят вноса на стоки от тези селища.

Израелското правителство, което очакваше санкциите, трябва да се събере по-късно днес, за да обсъди отговора на страните, които последваха британския ход. Канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху досега не е коментирала тези действия, припомня БТА.

Франция и Швеция, която също одобри британските действия, също имат консулства в Йерусалим, акредитирани от Палестинската автономия.

В миналото Израел предизвика затварянето на дипломатически представителства в Рамала – административната столица на Палестинската автономия, където в момента Канада има представителство.

Йерусалим

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