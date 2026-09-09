Работата от вкъщи става норма в Брюксел

Работата от вкъщи и работата в хибриден режим се превърнаха в трайна тенденция в региона на Брюксел след кризата с КОВИД-19. Според днешно изявление от Брюкселският институт за статистика и анализ (БИСА) повече от един на всеки двама жители и пътуващи до работа в Брюксел са работили от вкъщи през 2025 г., предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Според проучване на БИСА, през 2019 г., преди началото на кризата с коронавируса, едва една четвърт от жителите на Брюксел и пътуващите до работа в него са работили от вкъщи поне един час на месец.

Когато пандемията избухна през 2020 г. и вирусът се разпространи в цяла Белгия, това доведе до значително увеличение на работата от вкъщи навсякъде – в Брюксел, Фландрия и Валония. Това достигна пика си през 2021 г., когато над 60% от работещите в Брюксел са работили от вкъщи.

Оттогава делът почти не е намалял. През 2025 г. 55% от служителите са работили вкъщи – повече от половината. Освен това, интензивната работа от вкъщи – работа от вкъщи поне през половината от общото работно време – се е увеличила десетократно. Една четвърт от жителите и работещите в Брюксел работят от вкъщи поне половината от общото си работно време, в сравнение с едва два процента преди пандемията през 2019 г. Същевременно постоянната работа от вкъщи остава изключително рядка.