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КМГ: В Сямън бе открит 26-ият Китайски международен панаир за инвестиции и търговия

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 8 септември в Международния изложбен център на град Сямън беше официално открит 26-ият международен панаир за инвестиции и търговия.

Темата на тазгодишното издание е „Разширяване на двупосочните инвестиции и съвместно насърчаване на глобалното развитие". В рамките на четири дни представители на бизнеса от 129 държави и региона ще провеждат инвестиционни срещи и ще обсъждат различни проекти.

Като знакова платформа на инициативата „Инвестирай в Китай", тазгодишният панаир е организиран около три основни направления: „Инвестиции в Китай", „Китайски инвестиции" и „Международни инвестиции".

Финландия и Саудитска Арабия са страни почетни гости, а Гуандун и Цинхай – провинции почетни гости.

По време на панаира ще се проведат над 40 основни мероприятия за насърчаване на инвестициите. Предвидени са и близо 100 съпътстващи събития, включително срещи за свързване на инвеститори с капитал и специализирани презентации.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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