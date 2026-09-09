КМГ: Институтът за глобално развитие посреща първите си докторанти

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Предложеният от Китай Институт за глобално развитие (ИГР) посрещна в понеделник първата си група от 25 докторанти от 14 държави, съобщава „Синхуа".

Китай предложи създаването на института през 2025 г. по време на 20-ата среща на върха на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка, с цел насърчаване на общото развитие между държавите.

Създаден на 15 март в Джъдзянския университет, ИГР има за цел да приложи на практика Инициативата за глобално развитие и да насърчи изпълнението на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и плановете за периода след 2030 г.

Според организаторите институтът ще осъществява задълбочено сътрудничество с международни организации, за да разшири хоризонтите на студентите и да подобри техните умения в областта на глобалното управление.

От 25-те нови студенти 21 са чуждестранни, а четирима са от Китай. Те ще следват докторски програми в две основни области: приложна икономика и национално и глобално управление.

В рамките на програмата за обучение на ИГР студентите ще бъдат насърчавани да провеждат теренни проучвания и да извършват задълбочени изследвания на местните икономики в Китай.