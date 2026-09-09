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КМГ: МВнР: Надяваме се САЩ да не отправят неверни обвинения и да не очернят Китай

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай се надява САЩ да не отправят неверни обвинения срещу страната и да не се опитват да я очернят, заяви днес говорителката на Министерство на външните работи Мао Нин.

Коментарът ѝ бе по повод съобщенията, че Вашингтон обвинява китайски компании за изкуствен интелект в копиране на технологии на американски фирми.

„Развитието на изкуствения интелект в Китай е резултат от високото ниво на научно-технологично развитие на страната, както и от последователното ни придържане към принципите на съвместното обсъждане, съвместното изграждане и споделянето и към откритото сътрудничество", каза Мао Нин.

По думите ѝ всички страни трябва да засилят сътрудничеството и да насърчават откритото, приобщаващо, достъпно за всички и ориентирано към благото развитие на изкуствения интелект, така че той да служи на човечеството.

„Китай и САЩ са водещи държави в областта на изкуствения интелект и трябва да засилят сътрудничеството", подчерта говорителката.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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