Кристалина Георгиева: Страните кандидатки могат да увеличат БВП на човек с 30–35 на сто в десетилетието след присъединяването към ЕС

Страните кандидатки за членство в Европейския съюз могат да увеличат брутния вътрешен продукт на глава от населението с 30–35 на сто в рамките на едно десетилетие, показва нов анализ на Международния валутен фонд (МВФ), представен от управляващия директор на институцията Кристалина Георгиева в Брюксел.

„Потенциалната награда е голяма", заяви Георгиева по време на събитие, организирано от Центъра за европейски политически изследвания (CEPS). Тя припомни, че при предишните разширявания БВП на глава от населението в регионите, присъединили се към ЕС, е нараснал с над 30 на сто в рамките на десетилетие спрямо сходни региони извън Съюза.

„Нов анализ на нашия екип в МВФ показва, че страните кандидатки могат да постигнат сходни резултати и да увеличат БВП на глава от населението с 30–35 на сто в рамките на едно десетилетие", каза Георгиева, която е заемала позициите на еврокомисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи (2010 – 2014 г.) и заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Бюджет и човешки ресурси" (2014 – 2016 г.).

Тя подчерта обаче, че за подобно повишаване на жизнения стандарт „кандидатите трябва да проведат смели вътрешни реформи, а ЕС трябва да осигури разумна подкрепа".

По думите ѝ около две трети от общите ползи от присъединяването към ЕС идват от по-високата производителност. „Членството в ЕС само по себе си не води автоматично до повишаване на производителността. Тя трябва да се постигне", посочи управляващият директор на МВФ, цитиран от БТА.

Георгиева свърза по-високата производителност с по-добри работни места, по-високи възнаграждения и по-силни икономически възможности. „Нарастването на производителността е най-сигурният път към просперитет", каза тя, като го определи едновременно като двигател на икономическото сближаване и катализатор за инвестициите и пазара на труда.

Новият анализ на МВФ откроява три взаимно подсилващи се фактора за сближаването – вътрешни реформи, основани на достиженията на правото на ЕС, достъп до единния пазар и ефективно използване на европейското финансиране. Всеки от тях представлява приблизително една трета от потенциалните ползи според базовата оценка на фонда.

„Ключово значение тук има доброто управление", посочи Георгиева. По думите ѝ по-добрите институции намаляват несигурността, насърчават инвестициите, повишават ефективността на публичните разходи и помагат на предприятията да се възползват от възможностите, създавани от интеграцията.

Управляващият директор на МВФ подчерта, че отговорността не е само на кандидатстващите държави. „Ползите от присъединяването ще бъдат по-големи за всички, ако единният пазар стане по-дълбоко интегриран и по-безпрепятствен", каза тя. Според Георгиева разширяването и задълбочаването на единния пазар трябва да се разглеждат като взаимно допълващи се процеси.

„Една по-голяма Европа може да бъде по-силна, но ще бъде много по-силна, ако е и по-добре интегрирана", заяви Георгиева.

Тя отбеляза, че през следващите години се очаква към ЕС да се присъединят страни от Западните Балкани, Молдова и Украйна. „Ако се предприемат правилните стъпки, разширяването може да осигури значителен и изключително необходим тласък за растежа в Европа – както за държавите кандидатки, така и за тези, които вече са част от Съюза", каза Георгиева.

Управляващият директор на МВФ посочи и личния си опит от присъединяването на България към ЕС. „Аз съм израснала в България и отлично познавам възможностите, които носи европейската интеграция", каза тя, като добави, че членството е подобрило осезаемо живота на сънародниците ѝ.

МВФ ще подкрепя процеса чрез политически съвети и развитие на капацитета, посочи още Георгиева. След няколко седмици фондът ще открие в Рим нов център за развитие на капацитета за страните от Западните Балкани и Молдова – SEETAC, който ще допълни дейността на центъра на МВФ във Виена, подпомагащ Украйна.