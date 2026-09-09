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Ексхумират тялото на бивш разузнавач в Турция заради подозрителна смърт

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По нареждане на главния заместник прокурор на Силиври Ебубекир Ефе ще бъде извършена ексхумация на тленните останки на бивш висш служител на Националната разузнавателна служба на Турция (МИТ) Кашиф Козиноглу, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на главната прокуратура на Силиври.

Процедурата е част от възобновеното наскоро разследване във връзка с подозрения около смъртта на Кашиф Козиноглу. Той бе арестуван в началото на 2011 г. по подозрения в участие в подготвянето на държавен преврат, а през ноември 2011 г. беше намерен мъртъв в килията си в затвора в Силиври – само дни преди да се яви пред съда, за да свидетелства по ключовото за Турция дело „Ергенекон".

Според инструкциите на прокуратурата гробът на Козиноглу в гробището "Хекимбашъ" в квартал Юмрание в Истанбул ще бъде отворен тези дни под наблюдението на експертен екип. Ще бъдат взети проби от костите и тъканите и ще бъдат подложени на анализ в Института за съдебна медицина. Прокуратурата е изискала да бъдат внимателно изследвани данните от сърдечната дейност и лекарствата, които Козиноглу е получавал преди смъртта си. Както и докладите от аутопсията, съдържащи съмнения, които били предадени от адвоката на покойния в прокуратурата.

Смъртта на Козиноглу предизвика силна реакция през 2011 г., поради ширещите се в публичното пространство твърдения, че е бил отровен. Разкрити бяха противоречиви показания на затворнически надзиратели и медицински персонал, че Козиноглу е бил откаран в болница, където е била установена смъртта му. Появиха се данни от официален технически доклад, оневиняващ Козиноглу, но така и не бяха официално потвърдени. Делото за съмнителна смърт бе прекратено през 2012 г.

През август т.г. Главната прокуратура в Силиври възобнови разследването във връзка със смъртта на Козиноглу, в рамките на което ще бъде извършена и ексхумацията.

По информация на турската телевизия "Улусал", цитирана от БТА,  в разследването е приложен и ръкописен текст на защитата на Козиноглу - писмо, написано собственоръчно от Козиноглу, което той така и не успява да изложи пред съда.

В писмото си бившият разузнавач разказва за 34-годишната си оперативна служба в борбата с тероризма, прекарана в полицията, турските въоръжени сили и 17-годишната си служба в Националната разузнавателна служба. Той пише, че е бил умишлено избран за „изкупителна жертва" от организацията по делото за конспирация. Той подчертава, че никога не е виждал или познавал никой от другите обвиняеми по делото и никога не е контактувал с представители на пресата през цялата си кариера и че името му никога не е било споменавано публично до този момент.

След възобновяване на разследването турските власти издадоха заповеди за задържане на 11 заподозрени, като 10 от тях се намират в ареста, а един е извън Турция и се издирва.

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