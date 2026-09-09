Ето какви са политическите желания на европейския комисар по конкуренцията

Да се обложат с данъци големите петролни компании, да се накарат големите технологични компании да инвестират във възобновяеми енергийни източници и да се защити Европа от климатични бедствия. В списъка с политическите желания на Тереза Рибера след лятото не липсват амбициозни идеи.

В 90-минутно интервю за "Политико" заместник-председателката на Европейската комисия, отговаряща за зеления преход и политиката на конкуренцията, сподели своето виждане за Китай, центровете за данни, финансирането при климатични бедствия и други теми.

Някои от коментарите ѝ дават представа за плановете на изпълнителния орган на ЕС за следващите месеци, докато други разкриват личните приоритети на Рибера. Климатичните промени остават най-голямата ѝ грижа и през цялото интервю тя говори за горещите вълни, горските пожари и сушата, които опустошиха Европа.

„Това лято беше лудост", коментира тя.

Две години след встъпването си в длъжност, бившата испанска министърка по екологичния преход се е посветила и на конкурентния аспект на своята двойна роля, като следващото ѝ голямо предизвикателство е как да подходи към евентуалното разпадане на търсачката-гигант „Гугъл".

Ето петте основни извода от интервюто.

1. Брюксел се тревожи за разходите, свързани с климата

Това лято насочи вниманието на комисарите към нарастващите разходи, свързани с климатичните промени, заяви Рибера.

Заседанието на Комисията в петък, посветено на есенните приоритети, започна с дискусия за глобалното затопляне, а тонът беше „единодушен" по отношение на необходимостта от по-добра защита на Европа срещу последиците от климатичните промени, каза тя.

„По отношение на климата понякога е имало дискусии за това какъв е правилният баланс, до каква степен това е съвместимо с конкурентоспособността, и мисля, че става все по-ясно, че действията за климата са единственият път напред по отношение на конкурентоспособността", аргументира тя, като има предвид, че инвестициите в ограничаването на климатичните промени намаляват разходите за бъдещи щети.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен „е искрено ангажирана с действията за климата и е загрижена за климатичното измерение. Това лято беше огромен шок", каза Рибера.

"Сред екипа от комисари има чувство на сериозна загриженост и усещане за спешност по отношение на действията за климата", коментира тя, но тя призна: „Не знам до каква степен това съответства на скоростта, която би била необходима", за да се постигнат зелените цели.

2. Данъчно облагане на големите петролни компании за финансиране на мерките за защита на климата

ЕК работи по предложение за по-добра защита на Европа срещу климатични бедствия, но Рибера мисли една крачка напред. Според нея, веднага след представянето на този план ЕС трябва да започне да обмисля как да финансира мерките за осигуряване на устойчивост на континента спрямо климатичните промени.

Миналата седмица тя заяви пред изданието "Политико", че ЕС трябва да обмисли по-голям общ бюджет, повече съвместен дълг или данък върху печалбите на компаниите за изкопаеми горива, за да събере средствата. В интервюто си от тази седмица тя засили позицията си по отношение на идеята за данък върху извънредните печалби.

Макар че тя посочи предложението за глобален данък, направено от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, определя като „интересно" и скорошното предложение на испанското правителство за въвеждане на европейски данък върху изкопаемите горива.

„Един мой приятел, който работи в нефтена компания, ми каза, че добре управляваната нефтена компания е най-печелившият бизнес. А зле управляваната нефтена компания е вторият по печалба бизнес", пошегува се тя.

„Но не толкова много хора получават тези печалби. А това, което вече преживяваме, е че последиците, вредите, страданията и разходите, които са пряко свързани с тези печалби, са много високи и се поемат изцяло от обществото. Мисля, че има смисъл да започнем този дебат. Не знам докъде може да стигне", добави тя.

3. Да се задължат големите технологични компании да покриват енергийните нужди на центровете за данни

Рибера изразява загриженост и относно екологичните и социалните последици от разпространението на големи центрове за данни в ЕС. Тя отбеляза, че електроенергийните мрежи и енергоснабдяването вече са подложени на натоварване.

Нейното предпочитано решение: да се задължат технологичните гиганти да инвестират в производство на енергия от възобновяеми източници за захранване на центровете си за данни, вместо да им се позволява свободно да черпят енергия от мрежата.

„Компаниите, стоящи зад този бизнес, концентрират пазарна мощ и капацитет в мащаби, каквито никога досега не са били наблюдавани. Затова, казано направо, от тях може да се изисква да инвестират в това, от което може да се нуждаят, и в начини, по които това да предотврати допълнителни конфликти с местните общности", заяви тя.

Като добър пример Рибера посочи проектоуказ, представен от испанското правителство миналия месец, който ще изисква центровете за данни да набавят 80 процента от електроенергията си от новоинсталирани вятърни и слънчеви централи.

4. ЕС срещу „Гугъл"

Говорейки за големите технологични компании, Рибера отговаря и за предстоящото решение на Комисията дали да настоява за разделяне на „Гугъл", след като подобно искане беше отхвърлено в неотдавнашно съдебно решение в САЩ.

Рибера заяви, че би било за предпочитане да се вземе последователно решение и от двете страни на Атлантическия океан. „Винаги е препоръчително да се поддържа достатъчна последователност, както за компаниите, тези глобални компании, така и за потребителите и регулаторните органи", каза тя.

Тя обаче не показа никакви признаци, че ще се поддаде на натиска от Вашингтон за смекчаване на антитръстовите правила спрямо големите технологични компании. Всяко решение, заяви Рибера, ще бъде „основано на нашите собствени възможности, оценки и спазването на нашите закони".

5. Да водим диалог с Китай, но да се придържаме към червените линии

Рибера е известна с по-мекия си подход към Китай в сравнение с много от колегите си в Комисията. В интервюто си тази седмица тя се застъпи за комбинация от диалог и търговски мерки, за да се справи с предизвикателствата, които доминиращата роля на Пекин в производството поставя пред европейската промишленост.

„Трябва да намерим начин да се справим с тези дисбаланси" в търговията с Китай, заяви тя в интервюто. В същото време „мисля, че политическият диалог е много важен".

Това не означава, че ЕС трябва да отстъпи, когато става въпрос за защита на своите индустрии, настоя Рибера.

„Мисля, че е важно да използваме и силните си страни, за да отстояваме твърдите си позиции - няма просто да позволим всичко. Брюксел трябва да разбере „в кои области можем да работим заедно с Китай, какви са елементите на предпазливост, които трябва да вземем под внимание и в кои аспекти политическият диалог трябва да допълва или актуализира начина, по който се справяме с това", заяви тя.