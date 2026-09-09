ЕК представя анимационни филми за безопасността на децата онлайн

На 10 септември (четвъртък) ще се състои официалната премиера на анимационната образователна поредица „МИЛА И МАРКО ЗА ЕКРАНИТЕ!" – мини сериал от 7 епизода за безопасността на децата онлайн, създаден от българското анимационно „Студио Змей" с подкрепата на Европейската комисия в България и в партньорство с Коалицията за медийна грамотност. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Анимационната поредица е насочена към най-малките и най-уязвими потребители в интернет – децата на възраст от 6 до 11 години. Тя има за цел по разбираем и увлекателен начин да им помогне да се ориентират в цифровото пространство, да разпознават рисковете, да знаят на кого могат да се доверят и как да потърсят помощ при нужда.

Събитието ще се проведе от 10:00 часа в София, зала „Event Space 2020", бул. „България" № 1 (до кино "Люмиер").

Премиерата ще бъде открита от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.