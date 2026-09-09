Съдът на ЕС отхвърли жалбата на Роман Абрамович срещу санкциите му

Общият съд на ЕС отхвърли жалбата на руския магнат Роман Абрамович срещу санкциите, наложени му след руската инвазия в Украйна, като потвърди замразяването на активите и ограниченията за пътуване, наложени на милиардера, съобщи "Политико".

Съдиите постановиха, че Съветът на ЕС е действал в рамките на правомощията си, когато удължи мерките срещу бившия собственик на футболния клуб „Челси" през 2022 г. до септември 2025 г. и март 2026 г., според изявление, публикувано от Съда в сряда.

Абрамович, който притежава руско, израелско и португалско гражданство, е мажоритарен акционер в „Евраз" - една от най-големите руски групи в стоманодобивната и минната промишленост. Той притежава също така акции в „Норилск Никел" - голям производител на паладий и рафиниран никел.

Съдът на ЕС заяви, че критериите за налагане на санкции от страна на блока са обективни, достатъчно прецизни и пропорционални. Те са насочени към видни бизнесмени, опериращи в Русия, и по-специално към тези, които развиват дейност в сектори, осигуряващи значителни приходи на руското правителство.

Съдът отхвърли твърдението на Абрамович, че ЕС го е взел на прицел заради публичния му профил, като отбеляза, че санкциите са му наложени заради притежавания от него капитал „а не, както той твърди, поради желание да се възползват от него заради публичната му известност", се посочва в изявлението.

Съдиите отхвърлиха и аргумента на Абрамович, че мерките всъщност са били приети от работни групи на Съвета, а не пряко от правителствата на държавите-членки на ЕС. Дори ако тези групи са извършили подготвителна работа, окончателното решение е било взето от Съвета, посочи Съдът.

Поради това ограниченията са в съответствие с правото на ЕС и Хартата на основните права на Съюза, се посочва в решението, и са пропорционални на целта за подкрепа на мирно разрешаване на войната в Украйна.

Абрамович може да обжалва пред Съда на ЕС в срок от два месеца и 10 дни от уведомяването за решението.

Той е обект на санкции и във Великобритания, където правителството се е опитало да конфискува приходите от продажбата на футболния клуб „Челси".

Сумата от 2,5 милиарда лири е замразена в банкова сметка, където се намира от 2022 г., когато Великобритания наложи санкции на Абрамович заради връзките му с Владимир Путин.