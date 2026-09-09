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Вучич разпусна сръбския парламент и насрочи избори на 25 октомври

Теодора Енчева, БТА

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Александър Вучич

Сръбският президент Александър Вучич обяви днес, че разпуска парламента и насрочва нови избори на 25 октомври в онлайн изявление. 

Вучич подписа два указа - един за разпускането на депутатите и друг за избирането на нови народни представители, говорейки от президентството на Сърбия.

Той обяви, че указите влизат в сила в деня на публикуването им в „Държавен вестник на Република Сърбия".

Изборите за членове на сръбския парламент ще се провеждат от органите за администриране на изборите въз основа на разпоредбите на Закона за избиране на народни представители в Народната скупщина на Република Сърбия.

"Пожелавам на всички граждани на Сърбия добро здраве, демократична, мирна и успешна кампания. Да живее Сърбия!", каза Вучич.

Александър Вучич

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