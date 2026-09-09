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Вицепремиерът на Молдова: Атаката с дронове по границата с Украйна бе варварска

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Михай Попшой КАДЪР: Екс/@MihaiPopsoi

Имаше варварска атака по границата ни с Украйна и няколко работници, служители на украинската гранична полиция, са пострадали. На територията на Молдова паднаха дронове, включително вчера. Това каза на брифинг вицепремиерът и министър на външните работи на Молдова Михай Попшой в отговор на въпрос на БТА във връзка с нощната атака.

Попшой проведе днес среща в София с министъра на външните работи Велислава Петрова.

Относно атаката той каза, че най-добрият отговор, който може да се даде на тези инциденти, е да се работи и да се положат колективни усилия за траен и справедлив мир в Украйна и целия регион, както и да се укрепи сигурността.

„Молдова прави точно това, въпреки ограниченията, включително бюджетните такива. Работим с нашите европейски партньори, за да укрепим сигурността на Молдова, за да можем да защитим въздушното си пространство и да предложим мир и спокойствие на гражданите ни с инвестициите в сигурността“, каза Попшой.

Двама души загинаха и трима са ранени след нощна атака по граничен контролно-пропускателен пункт с Молдова в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. Инфраструктурата на контролно-пропускателния пункт и околността са разрушени, избухнаха пожари. 

Михай Попшой КАДЪР: Екс/@MihaiPopsoi

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