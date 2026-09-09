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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23530273 www.24chasa.bg

ЕК предлага Акт за жилищата на достъпни цени

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ЕК

Европейската комисия представи предложение за законодателен акт за жилищата на достъпни цени. Целта му е да подпомогне държавите членки и градовете да подобрят достъпността и предлагането на жилища в районите, където натискът върху жилищния пазар е най-силен. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия. 

В някои градове и популярни туристически дестинации, където натискът върху жилищния пазар е особено голям, все по-широкото използване на жилища за цели, различни от постоянно обитаване, може допълнително да ограничи предлагането и да повиши цените. Актът за жилищата на достъпни цени отчита именно местния характер на тези проблеми. Той дава на публичните органи необходимата правна сигурност, когато решат да предприемат действия, съобразени с местните особености и в рамките на правото на ЕС.

Актът създава първата обща европейска рамка за оценка на мерки, свързани с жилищния пазар, които засягат единния пазар.

Изборът на конкретни политики в областта на жилищното настаняване продължава да бъде отговорност на националните, регионалните и местните власти. Актът има за цел да осигури правна яснота на органите, когато решат да предприемат действия в райони със сериозен недостиг и проблеми с достъпността на жилищата, като същевременно защитава единния пазар и изцяло зачита принципа на субсидиарност.

Предложението е придружено от Препоръка относно достъпността и предлагането на жилища в райони със силен натиск върху жилищния пазар. Тя подпомага усилията на властите за увеличаване на предлагането на жилища там, където нуждата е най-голяма, включително чрез по-бързи процедури за планиране и издаване на разрешения за ново строителство, обновяване и преустройство на сгради, както и чрез улесняване на инвестициите.

ЕК

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