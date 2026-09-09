Норвегия се сбогува с краля си

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Норвегия си взема днес последно сбогом със своя крал Харалд V. Това ще стане в рамките на серия от церемонии, отбелязващи кулминацията на няколкодневния национален траур след смъртта му в края на миналия месец на 89-годишна възраст, след които той ще бъде погребан, предаде Ройтерс, ;цитирана от БТА.

Пешеходно шествие от кралския дворец до катедралата в Осло ще започне в 12:00 часа (местно време – 13:00 часа българско време), последвано от църковна церемония около час по-късно. Церемонията ще започне с общонационална минута мълчание.

Сред очакваните гости са британският принц Уилям и принцеса Ан, японският престолонаследник Акишино и престолонаследницата Кико, испанският крал Фелипе, кралица Летиция и кралица София, шведското кралско семейство, а също крал и кралица Фредерик и Мария Датски.

Поканени са и други държавни глави от цял ​​свят.