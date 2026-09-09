ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметицата на Брусарци за разследването в общината:...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23530291 www.24chasa.bg

Норвегия се сбогува с краля си

848
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Норвежкият крал Харалд V. Снимка: СНИМКА: www.royalcourt.no/

Норвегия си взема днес последно сбогом със своя крал Харалд V. Това ще стане в рамките на серия от церемонии, отбелязващи кулминацията на няколкодневния национален траур след смъртта му в края на миналия месец на 89-годишна възраст, след които той ще бъде погребан, предаде Ройтерс, ;цитирана от БТА.

Пешеходно шествие от кралския дворец до катедралата в Осло ще започне в 12:00 часа (местно време – 13:00 часа българско време), последвано от църковна церемония около час по-късно. Церемонията ще започне с общонационална минута мълчание.

Сред очакваните гости са британският принц Уилям и принцеса Ан, японският престолонаследник Акишино и престолонаследницата Кико, испанският крал Фелипе, кралица Летиция и кралица София, шведското кралско семейство, а също крал и кралица Фредерик и Мария Датски.

Поканени са и други държавни глави от цял ​​свят.

Норвежкият крал Харалд V.
Норвежкият крал Харалд V.
Норвежкият крал Харалд V.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)