Взрив в швейцарска ВЕЦ, има ранени

Няколко души бяха ранени при експлозия във водноелетрическа централа в Швейцария, съобщи местното издание „Цванциг минутен", цитирано от Ройтерс.
Причината за експлозията все още не е установена, се добавя в публикацията, цитирана от БТА.
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Няколко души бяха ранени при експлозия във водноелетрическа централа в Швейцария, съобщи местното издание „Цванциг минутен", цитирано от Ройтерс.
Причината за експлозията все още не е установена, се добавя в публикацията, цитирана от БТА.
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