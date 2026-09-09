Украйна удари нефтен терминал в Новоросийск, Русия - товарен кораб

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Въоръжените сили на Украйна поразиха цели на руското черноморско пристанище в Новоросийск и в Краснодарски край, в това число военноморска база и петролен термина, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски допълни, че са били ударени също военни съоръжения и бойни кораби, носещи ракети.

От своя страна, руското Министерство на отбраната съобщи, че силите на Москва са атакували украински товарен кораб, пренасящ военна техника и плаващ в Черно море на път за Одеса, както и склад на компания, произвеждаща дронове в столицата Киев.

Руските въздушни удари причиниха също така щети пристанищната, транспортната и цивилната инфраструктура в Николаев, а при атаките беше убит човек и няколко други бяха ранени, съобщи представител на местната власт, съобщава БТА.

Руското Министерство на отбраната уточни, че в Николаев и Николаевска област са били ударени товарен терминал за съхранение на горивно-смазочни материали и военна техника, както и логистичен център на украинската армия, цех за производство на дронове и склад за тяхното съхранение.