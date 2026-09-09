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Лодка с 8 души изчезна край вулкана Кракатау

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Изригване на вулкан

Спасително-издирвателните операции заради изчезнала лодка с осем души, включително петима журналисти, отразяващи изригването на вулкана Анак Кракатау, бяха възобновени днес, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

Изригването предизвика хаос във въздушния трафик в страната, а десетки хиляди хора са блокирани на островите Ява и Суматра от уикенда, след като много летища спряха работа заради вулканична пепел.

Изчезналите журналисти са индонезийски граждани и са били наети от местни и международни медии, включително от държавната агенция Антара и Анадолската агенция, съобщи „Джакарта пост".

Лодката е отплавала в понеделник, но малко по-късно е загубен контакт с нея, съобщи Националната служба за търсене и спасяване. До момента няма категорично обяснение за изчезването ѝ.

Издирването започна вчера, но беше временно преустановено заради високи вълни и опасни условия, пише БТА.

Изригване на вулкан

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