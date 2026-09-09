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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23530657 www.24chasa.bg

Европейската комисия опростява правилата за обществените поръчки

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ЕК

Европейската комисия предложи днес да бъдат опростени правилата за обществените поръчки, за да се улеснят инвестициите в обществени услуги и в инфраструктура.

Очаква се предложението да доведе до спестяване на 649 милиона евро годишно заради намаляване на тежестта с 80 милиона евро за обществените купувачи и с 570 милиона евро за дружествата. Единният пазар за обществени поръчки представлява около 15 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС, отбелязва комисията.

Предложеният законопроект предвижда възможност за преговори с кандидатите по обществени поръчки в хода на процедурите, по-добри пазарни консултации, опростяване на административните изисквания. Комисията предвижда множеството платформи за обществени поръчки в ЕС да бъдат свързани, така че кандидатите да въвеждат еднократно данни, а купувачите да получават предложения от много повече дружества. Очаква се тази промяна на подобри също отчетността и възможностите за борба с измамите.

Според комисията е необходимо занапред при оценка на получените предложения изискването за качество да има тежест поне 30 на сто, а възложителите да могат да се отклонят от този подход, ако обяснят как качеството ще бъде осигурено по друг начин. Така купувачите ще трябва постоянно да вземат предвид не само цената, но и качеството, включително по съображения, свързани с опазването на околната среда и сигурността.

Купувачите ще имат пълна свобода да преценят кои изисквания за качество да прилагат и в какво съотношение в отделните процедури за обществени поръчки. Ще бъдат въведени допълнителни изисквания за кандидатите в процедури по обществени поръчки и ще се ограничава участието на дружества от страни извън ЕС, когато техните държави не са предоставили справедлив достъп до своя пазар, или когато са необходими ограничения, за да се избегне зависимостта при сигурността на доставките. Това изискване ще се прилага и за защита на икономическите интереси и сигурността на ЕС, се уточнява в съобщението.

ЕК

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