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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23530728 www.24chasa.bg

Албания води на Балканите в природните науки и математиката според изследването PISA

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Тирана Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Албания води на Балканите в областта на природните науки и математиката в изследването PISA 2025, като нейните ученици отбелязват средни резултати от съответно 435 и 433 точки, съобщава албанският информационен портал „Шчиптаря". В същото време страната остава назад в областта на четенето, където албанските ученици постигат среден резултат от 408 точки, съобщава БТА.

Международното изследване PISA се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на всеки три години, като в PISA 2025 са участвали 760 000 ученици от 91 държави. От Албания са участвали общо 5959 ученици от 160 училища.

Изследването оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност.

Според публикуваните резултати Албания е на първо място сред страните в региона в областта на природните науки, оставяйки след себе си Сърбия, Гърция, Черна гора, България и Северна Македония, като същевременно споделя първото място сред страните от региона с Черна гора в областта на математиката. Страната обаче продължава значително да изостава от средните нива за ОИСР от 463 точки по математика, 482 по природни науки и 461 по четене.

В същото време резултатите от PISA 2025 сочат, че всеки втори албански ученик (50 процента), завършил средното си образование, не се справя с разбирането на обикновен текст,. Резултатите при 15-годишните показват и ясно изразена разлика между половете, като момичетата превъзхождат момчетата значително по четене, отбелязвайки среден резултат от 423 точки, спрямо средно 391 при момчетата.

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