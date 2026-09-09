Атина оспори сравненията по заплати между България и Гърция

Гръцкият държавен министър Акис Скерцос оспори сравненията между Гърция и България по отношение на заплатите, като заяви, че те се основават на неправилно тълкуване на статистическите данни на Евростат. В своя публикация във Фейсбук, препечатана от гръцки медии и цитирана от БТА, Скерцос коментира критики на гръцката опозиция, основани на данните за брутния вътрешен продукт на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност. Според данните за 2025 г. показателят е на равнище 68 процента от средното за Европейския съюз както за Гърция, така и за България.

Сравнението между двете страни влезе в гръцкия политически дебат след публикуването на данните през март. Тогава опозиционната партия ПАСОК разпространи позиция под заглавие „Гърция – България: равен резултат", като използва данните, за да критикува икономическата политика на правителството и жизнения стандарт в страната.

Скерцос посочи, че брутният вътрешен продукт на глава от населението не измерва размера на заплатите и не трябва да бъде използван като пряко сравнение на покупателната способност на работещите.

По думите му за оценяване на материалното благосъстояние на домакинствата Евростат използва показателя „фактическо индивидуално потребление". През 2025 г. Гърция е достигнала 80 процента от средното за Европейския съюз по този показател, заяви министърът.

Скерцос посочи още, че през юли 2026 г. покупателната способност на минималната заплата е била с около 24 процента по-висока в Гърция, отколкото в България. В номинално изражение минималната заплата възлиза на около 1073 евро месечно в Гърция, преизчислена на дванадесетмесечна база, спрямо около 620 евро в България, посочи още Скерцос.

Според него твърдението, че „Гърция е равна на България" само защото двете страни имат еднакво равнище на брутния вътрешен продукт на човек от населението в стандарти на покупателната способност представлява „статистическо опростяване".

„Брутният вътрешен продукт на човек от населението не е заплатата. Заплатата не е потреблението. И нито един отделен показател не може сам по себе си да опише жизнения стандарт на едно общество", заяви още Скерцос.