Росарио Надал, бившата на княз Кирил Преславски, също на погребението на крал Харалд V (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанската благородничка Росарио Надал, която е бивша на княз Кирил Преславски, присъства на погребението на крал Харалд V. Ройтерс публикува нейна снимка, докато пристига в Гранд хотел в Осло.

Росарио Надал и вторият син на Симеон Сакскобургготски се разделиха през 2009 година. Имат три деца.

Редица европейски монарси пътуваха до Осло за държавното погребение на краля, съобщи ДПА. Норвежката кралица Соня слага роза върху ковчега на норвежкия крал Харалд СНИМКА: Ройтерс

Норвегия запази минута мълчание по време на погребението на крал Харалд Пети – съвременна и обединителна фигура, въпреки скандалите, белязали края на управлението му, предаде Франс прес.

Синът му и наследник на трона Хокон Осми, заедно с украинския президент Володимир Зеленски, британския принц Уилям и редица други чуждестранни изтъкнати личности, застинаха в мълчание в Лутеранската катедрала в Осло в памет на Харалд, който почина на 28 август на 89-годишна възраст.

Погребалната процесия напусна Кралския дворец час по-рано. Поставен на лафет и обгърнат с норвежкия кралски флаг, ковчегът с тленните останки на покойния крал бе пренесен през норвежката столица, където хиляди хора се бяха събрали да отдадат последна почит.

Хокон Осми, неговите деца – принцеса Ингрид-Александра и принц Свер-Магнус, както и сестра му Марта-Луиза, придружени от високопоставени чуждестранни изтъкнати личности, следваха пеша пътя на ковчега.

Само вдовицата на Харалд – кралица Соня, на 89 г., и новата кралица Мете-Марит, която се възстановява от белодробна трансплантация, извършена през юни, пътуваха с автомобил.

Синът на Мете-Марит – Мариус Борг Хьойби, който е под домашен арест в очакване на съдебното заседание по обжалване на присъдата му за изнасилване и нападение, постановена през юни, също получи разрешение да присъства на погребението.

След религиозната служба и прелитането над катедралата на четири изтребителя Ф-35 във формация missing man (специален въздушен строй, при който се оставя видимо празно място, символизиращо отсъствието на починалия – б.ред.), ковчегът ще бъде отнесен в църквата на замъка "Акерсхус", където ще бъде положен в криптата на кралския мавзолей до саркофазите на родителите и прародителите на Харалд.

Самият той е положен в ковчег, струващ 1,7 млн. евро – чийто външен вид остава строго пазена тайна.

Веднага след погребението, флаговете отново ще бъдат вдигнати до върха на пилоните, а камбаните на църквите в Норвегия ще бият в продължение на един час.

Около 3000 полицаи и 3500 войници са мобилизирани за охрана на събитието и са въведени ограничения във въздушното пространство на страната.

Освен украинския президент и британския престолонаследник, сред присъстващите на погребението са кралските семейства на скандинавските страни, кралските двойки на Испания, Белгия и Нидерландия, престолонаследникът на Япония, президентите на Германия и Финландия и премиерите на Франция и Тайланд.

Харалд, който се възкачи на трона през 1991 г., преди смъртта си беше най-дълго управлявалият монарх в Европа. Въпреки многобройните си здравословни проблеми той винаги отхвърляше възможността да абдикира и беше изключително популярен сред сънародниците си.

„Той направи така, че тържественото да изглежда човешко", каза норвежкият министър-председател Юнас Гар Стьоре в своята надгробна реч. „Той направи Норвегия по-велика, като говореше за норвежкото „ние", в което всеки има своето място", добави той.

След като чакаха часове наред, над 46 000 норвежци отдадоха почит пред ковчега през последните дни. Площадът пред кралския дворец бе покрит с цветя, рисунки, знамена и свещи в знак на почит към „дядото на нацията".

Близо трима на всеки четирима норвежци (72%) изразяват подкрепата си за монархията – ръст с осем на сто в сравнение с предишното проучване през май, показва проучване, извършено след смъртта на краля и публикувано миналата седмица.

Подкрепата за монархията беше паднала на най-ниското си ниво през февруари (60%), когато кралското семейство бе разтърсено от поредица скандали.

По-специално Мете-Марит бе подложена на критики заради връзките си в миналото с осъдения в САЩ сексуален престъпник Джефри Епстийн, както и заради правните проблеми на сина си.

Въпреки че Хокон Осми е много популярен, мненията за новата кралица остават дълбоко разделени в Норвегия, пише БТА.

Крал Харалд V, който беше на 89 години, почина в болница на 28 август в резултат на инфекция.

Норвежкият крал бе и далечен роднина на цар Симеон II. Двамата имат общи прапрапрапрадядо и прапрапрапрабаба - германския херцог Франц Сакс-Кобург-Заалфелд и съпругата му Августа. Чрез сина им херцог Ернст I (баща на принц Алберт) линията води до британското кралско семейство и крал Харалд V. Чрез другия им син, принц Фердинанд Сакс-Кобург-Заалфелд, линията се спуска директно до българския цар Фердинанд I — дядото на Симеон II. Двамата споделят общ корен и през крал Максимилиан I Йозеф Баварски. СНИМКА: Ройтерс