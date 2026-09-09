ЕК представи предложение за Европейски акт за иновациите

Европейската комисия представи предложение за Европейски акт за иновациите, който има за цел да улесни разрастването на иновативните европейски компании отвъд националните граници и да повиши конкурентоспособността им в световен мащаб.

Новите правила ще улеснят достъпа на иновативните компании до финансиране. Актът ще насърчи създаването на обща европейска рамка за оценяване на интелектуалната собственост. Ще бъде създаден и цифров пазар, който ще свързва купувачи и продавачи на интелектуална собственост. Очаква се тези мерки да доведат до икономии от административни разходи в размер на 35 млн. евро.

Актът за иновациите ще въведе обща процедура за възлагане на обществени поръчки за научноизследователска и развойна дейност. Това ще осигури по-голяма правна сигурност и ще помогне на новите технологии да достигат по-бързо до пазара в области като здравеопазване и образование. Очаква се мерките да донесат 1 млрд. евро годишни икономии за публичните възложители и 25,92 млрд. евро допълнителни годишни печалби за компаниите.

Екатерина Захариева, комисар по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите, заяви: „С Европейския акт за иновациите предприемаме конкретни стъпки за преодоляване на разпокъсаността: обща рамка за оценяване на интелектуалната собственост, единен цифров пазар, който свързва купувачи и продавачи, и по-лесна процедура за възлагане на обществени поръчки за авангардни научни изследвания и развойна дейност. И това е само началото. До 2028 г. ще изградим истински единен пазар, в който идеите могат да се развиват по-бързо, финансирането достига по-лесно до иновативните компании, а стратегическата автономност на Европа укрепва. Това е Европа, която изграждаме."