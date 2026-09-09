Нетаняху съди вестник заради статия, че е бил предупреден за атаката на 7 октомври

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви днес, че ще съди ляволибералния вестник „Аарец“ заради публикация, според която президентът на ОАЕ го е предупредил през есента на 2023 г. за нападението на палестинското въоръжено движение „Хамас“ на 7 октомври същата година, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Нетаняху заяви, че е възложил на адвокатите си да заведат дело за клевета.

„Аарец“ заяви, че стои зад публикацията си, като добави, че Нетаняху е изпратил предупредително писмо преди завеждането на делото. Вестникът каза, че искът е насочен срещу него и журналистите Шломи Елдар и Рут Ювал заради публикацията.

В публикация в „Екс“ Нетаняху заяви, че между него и президента на ОАЕ не е имало разговори в периода от началото на септември до 7 октомври 2023 г. Вчера канцеларията на Нетаняху отхвърли тези твърдения.

„Аарец“ написа, че президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед се е обадил на израелския премиер от президентския дворец в Абу Даби около седмица и половина преди 7 октомври 2023 г. и е разговарял с него в продължение на 45 минути.

По време на разговора той според публикацията е предупредил Нетаняху, че тогавашният лидер на ислямистката терористична организация „Хамас“ Яхия Синуар планира мащабна офанзива срещу Израел.

Според публикацията трима високопоставени представители на чужди правителства са били информирани за съдържанието на телефонния разговор. Като източник е посочен съветник на президента на ОАЕ, който е бил запознат с разговора.

„Аарец“ съобщи също, че въпреки личното предупреждение Нетаняху не е информирал ръководителите на израелските служби за сигурност и не е предприел нищо във връзка с получената информация.

Според публикацията президентът на ОАЕ е призовал Нетаняху да приеме ситуацията сериозно и да се подготви за нападение. За негова изненада Нетаняху реагирал „относително спокойно“ и го уверил, че Израел е „подготвен за всеки сценарий“.