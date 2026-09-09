Кремъл: Надяваме се, че мирните преговори с Украйна ще бъдат възобновени скоро

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Русия се надява, че мирните преговори с Украйна, водени с посредничеството на САЩ, ще бъдат възобновени в близко бъдеще, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Подобни преговори не са водени от февруари.

Кремъл няма да обсъжда публично потенциалните елементи на евентуално мирно споразумение, подчерта Песков, цитиран от БТА.

"Има обща инициатива, общо политическо желание, което беше потвърдено, за възобновяване на тристранните преговори", заяви Песков, цитиран от ТАСС. "Надяваме се, че в обозримо бъдеще тези преговори ще бъдат възобновени", подчерта той, като добави, че "както и досега продължаваме да поддържаме контакти с нашите американски партньори".

До изказвването на Песков се стига, след като руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха вчера по телефона перспективите за прекратяване на войната, отбелязва Ройтерс.

Освен това говорителят на Кремъл заяви, че европейските страни са се оказали в затруднено положение на фона на растящите цени на природния газ и че биха могли да закупят газ на по-ниски цени от Русия.

Цените на природния газ в Европа скочиха на фона на войната в Иран, като миналата седмица достигнаха най-високото си ниво от края на 2022 г., когато началото на конфликта в Украйна накара Европа да прекъсне доставките на руски газ по газопроводите, отбелязва Ройтерс.

Песков заяви, че Европа вреди сама на себе си, като купува скъп газ на текущите цени, вместо да се възползва от по-достъпната руска алтернатива.

"По логиката на нещата и изхождайки от здравия разум, разбира се, европейците трябва да търсят по-евтини източници на енергийно снабдяване и по-евтин газ. Руският газ, руският тръбен газ, руският втечнен газ отдавна биха могли да се превърнат в по-евтин газ за тях, въпреки че втечненият газ винаги се продава на спот цена", заяви той, цитиран от ТАСС.

Във връзка с вчерашното решение на Унгария да експулсира 10 руски дипломати говорителят на Кремъл подчерта, че това ще окаже негативно влияние върху двустранните отношения и че Русия ще даде отговори по съответния начин, отбелязва Ройтерс.

Въпреки това Москваостава отворена за по-нататъшно развитие на отношенията между двете държави, добави Песков.

Говорителят на Кремъл коментира и темата за размяната на затворници със САЩ, като подчерта, че темата постоянно фигурира в дневния ред на контактите между Русия и САЩ, включително на най-високо равнище. Песков разясни повече и за и възможността за тристранна среща между Русия, САЩ и Китай на в рамките на лидерския форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) през ноември в китайския град Шенжен, отбелязва ТАСС.

"Безспорно, и по-рано също се споменаваше такава потенциална възможност и такава възможност ще има", каза Песков, коментирайки думите на съветника на Кремъл Юри Ушаков в Бишкек, че Путин и китайският президент Си Цзинпин са обсъдили варианта за организиране на тристранна среща в кулоарите на форума на АТИС.