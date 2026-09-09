Няколко кораба горят в Персийския залив след иранска атака

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Няколко кораба горят в Персийския залив, след като Иран съобщи, че е атакувал около 20 плавателни съда, опитали да преминат през Ормузкия проток, предаде Франс прес, позовавайки се на Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО).

Пожари горят на няколко кораба, в резултат на „продължаващите военни действия в този регион“, написа ЮКМТО, но посочи, че на този етап няма възможност да бъде потвърдено дали има жертви.

Сред тях е и танкер, натоварен с около два милиона барела иракски суров петрол, съобщиха днес пристанищните власти в Ирак пред Ройтерс.

По думите им пожар е избухнал на борда на плаващия под панамски флаг петролен танкер „Ню Андрос“, след като е бил ударен около 6 ч. тази сутрин с дрон в иракски териториални води. Няма данни за жертви сред 22-членния екипаж, добавиха властите.

Отделно британската агенция съобщи за друг инцидент днес, на 24 морски мили от пристанище Рашид в ОАЕ.

Организацията заяви, че кораб е забелязан да се „накланя“, докато е стоял на котва, което вероятно показва, че е получил пробойна, след като срещу него е бил изстрелян „неуточнен вид снаряд“.

Вчера Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) унищожи пет ирански танкера за суров петрол, след опит за ракетен удар по американски военен кораб предишните дни.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е атакувал два американски кораба и осем петролни танкера в Залива в отговор на американското нападение срещу иранските танкери.

СЕНТКОМ обаче отрече в публикация в социалната мрежа Екс тези твърдения, пише БТА.

„Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е ударил два американски военноморски разрушителя (ескадрени миноносеца), действащи в Близкия изток. Това е напълно невярно“, посочи то.

КГИР добави, че десет плавателни съда са опитали да пресекат района на Ормузкия проток, който нарече „забранен и опасен“.