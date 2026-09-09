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Кенгуру избяга от частен имот в Южна Германия

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СНИМКА: Pixabay

Кенгуру избяга от заграден частен имот в Южна Германия, а собствениците му го издирват в местната гора, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на полицията.

Собствениците подали сигнал, след като сутринта установили, че животното е изчезнало от заграждението.

Предполага се, че кенгуруто се намира в гориста местност край Кирххайм ам Рийс, в района на Осталб, на около 85 километра източно от Щутгарт и недалеч от границата с Бавария.

Полицията за кратко се е включила в издирването в гората, но по-късно напуснала района, тъй като животното не било в близост до пътища и не представлявало непосредствена опасност за движението, съобщи полицейски говорител, цитиран от БТА. 

Собствениците продължават да търсят избягалото кенгуру и да се опитват да го върнат в заграждението, допълва ДПА.

СНИМКА: Pixabay

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