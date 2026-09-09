Ушаков: Москва предпочита Абу Даби за провеждане на преговори за Украйна

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Москва предпочита столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби като място за провеждане на преговори за Украйна, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за държавната телевизия „Вести“ Ушаков заяви също, че САЩ трябва да прекратят помощта за Киев, ако бойните действия спрат.

По-рано Кремъл заяви, че се надява скоро да бъдат подновени преговорите с посредничеството на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Песков направи това изказване след като руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха вчера по телефона перспективите за прекратяване на войната.