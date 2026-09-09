Ушаков: Москва предпочита Абу Даби за провеждане на преговори за Украйна

Москва предпочита столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби като място за провеждане на преговори за Украйна, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В интервю за държавната телевизия „Вести“ Ушаков заяви също, че САЩ трябва да прекратят помощта за Киев, ако бойните действия спрат.
По-рано Кремъл заяви, че се надява скоро да бъдат подновени преговорите с посредничеството на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Песков направи това изказване след като руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха вчера по телефона перспективите за прекратяване на войната.