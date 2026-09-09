ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обжалват пак наказанието за треньора на Лукас Петк...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23531340 www.24chasa.bg

Ушаков: Москва предпочита Абу Даби за провеждане на преговори за Украйна

2428
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Юрий Ушаков СНИМКА: Уикипедия/Dzerod

Москва предпочита столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби като място за провеждане на преговори за Украйна, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

В интервю за държавната телевизия „Вести“ Ушаков заяви също, че САЩ трябва да прекратят помощта за Киев, ако бойните действия спрат.

По-рано Кремъл заяви, че се надява скоро да бъдат подновени преговорите с посредничеството на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Песков направи това изказване след като руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха вчера по телефона перспективите за прекратяване на войната.

Юрий Ушаков СНИМКА: Уикипедия/Dzerod

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)