Тръмп раздаде 45 000 долара на свои помощнички в Белия дом, сред тях и Натали Харп

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Американският президент Доналд Тръмп е дал общо 45 000 долара в брой като подаръци на три служителки в Белия дом, сред които е една от най-близките му помощнички – Натали Харп. Това съобщава „Вашингтон пост", позовавайки се на финансови декларации.

Харп, Марго Мартин и Чембърлейн Харис са описали получените суми като „паричен подарък за празниците", съобщава изданието.

Най-голямо внимание привлича Натали Харп, която през втория мандат на Тръмп е почти постоянно до него. 35-годишната помощничка е известна с прякора „човешкият принтер", тъй като носи преносим принтер и може на момента да разпечата документи, които президентът поиска, пише turkiyetoday.

Харп е и сред малкото служители, които имат директен достъп до профила на Тръмп в социалната му мрежа Truth Social. Според кадри от документален филм за предизборната кампания през 2024 г. тя пише публикациите му, докато той ги диктува, като дори възпроизвежда характерната му употреба на главни букви.

Натали Харп се присъединява към екипа на Тръмп през 2022 г. Преди това е била водеща в консервативната телевизия One America News Network. Тя е родом от Калифорния и е преборила рак на костите.

Годишната й заплата като специален и изпълнителен асистент на президента е 150 000 долара, според годишен доклад до Конгреса.

Белият дом защити плащанията, като заяви, че Тръмп има „дългогодишна практика да прави коледни подаръци на хора от обкръжението си, включително понякога на служители и помощници".

От администрацията подчертаха, че подаръците не са свързани със служебните задължения на получателите и поради това са „напълно допустими съгласно съответните законови и етични стандарти".

Оперативният директор на Овалния кабинет Уолт Наута също е декларирал подарък от президента в размер на 20 000 долара. Годишната му заплата е 175 000 долара.