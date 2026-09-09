Четирима загинаха при украинска атака срещу Новосирийск, 29 са ранени

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Най-малко четирима души загинаха и 29 са ранени при украинска въздушна атака срещу южния руски пристанищен град Новоросийск, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев в публикация в Телеграм, предаде ДПА.

Трима от ранените са в тежко състояние, добави той. Нанесени са щети по осем жилищни сгради и детска градина.

Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че е обявено извънредно положение. По думите му 17 души са настанени в болница. Той добави, че има щети и по три неуточнени предприятия и църква. Засегнати са две детски градини и училище, а поликлиника е била сериозно повредена.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски потвърди атаката. Украйна отговаря на ежедневните „терористични атаки“ на Русия, написа той в социалните мрежи.

Новоросийск е база на руския Черноморски флот. Местните власти съобщиха също за приближаване на дронове към курортните градове Геленджик и Анапа, разположени на юг и на север от Новоросийск, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че информацията не може да бъде потвърдена по независим път.

Русия започна пълномащабното си инвазия в съседна Украйна през февруари 2022 г. Украинските военни извършват контраатаки с дронове, насочени предимно срещу цели дълбоко в руската територия. Напоследък нараства и броят на цивилните жертви при подобни атаки.