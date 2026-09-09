Частен самолет кацна аварийно в морето край турски град

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Частен самолет с двама души на борда, който е излятял от грузинския град Батуми, е кацнал аварийно в морето край турския черноморски град Ризе. Двамата пътници на борда са открити живи и здрави, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Самолетът е пътувал към летището Орду-Гиресун. Аварийното кацане се е наложило по технически причини, свръзана с проблем в двигателя, пише БТА.

След сигнала на място са изпратени екипи на бреговата охрана, които са спасили двамата пътници на мястото на инцидента. Те са откарани за преглед в болницата.

Изпратеният екип включва кораб, две лодки и водолазен екип.