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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23531379 www.24chasa.bg

Частен самолет кацна аварийно в морето край турски град

Айше Сали, БТА

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Самолет (Снимката е илюстративна) СНИМКА: Pixabay

Частен самолет с двама души на борда, който е излятял от грузинския град Батуми, е кацнал аварийно в морето край турския черноморски град Ризе. Двамата пътници на борда са открити живи и здрави, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. 

Самолетът е пътувал към летището Орду-Гиресун. Аварийното кацане се е наложило по технически причини, свръзана с проблем в двигателя, пише БТА. 

След сигнала на място са изпратени екипи на бреговата охрана, които са спасили двамата пътници на мястото на инцидента. Те са откарани за преглед в болницата.

Изпратеният екип включва кораб, две лодки и водолазен екип.

Самолет (Снимката е илюстративна) СНИМКА: Pixabay

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