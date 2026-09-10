Ерата на Александър Вучич в Сърбия - икономиката расте, демокрацията се разпада

Сръбският президент насрочи предсрочни парламентарни избори за 25 октомври, от които се надява да излезе като премиер

Когато в края на юни сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка “до няколко седмици”, нито местната опозиция, нито международните наблюдатели се развълнуваха, защото за всички е ясно – той няма намерение да напусне или по-скоро да пусне властта. Потвърждението дойде съвсем скоро лично от самия президент, който увери, че възнамерява да се върне на поста премиер на страната по силата на предсрочните парламентарни избори, които сам насрочи за 25 октомври.

“Вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от кризисния режим, в който всеки твърди, че е много по-силен от другия. С радост ще приема всеки демократичен резултат - мисля, че е важен за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят, няма да се ядосвам. А ако не ме поздравят, свикнал съм с това”, каза Вучич, след като обяви, че разпуска парламента. В събота неговата Сръбска прогресивна партия го подкрепи и номинира за поста министър-председател. Тъй като по конституция няма право на трети президентски мандат, това е начин да продължи да управлява. Той вече е бил министър-председател от 2014 до 2017 г., а преди това и първи зам.-премиер от 2012 г. Подобна рокада звучи познато – използва я успешно менторът на сръбския лидер – руският президент Владимир Путин, когато през 2008 г. пред железния му юмрук се появиха конституционни ограничения.

Вучич обаче не е съгласен опозицията да го сравнява с Путин, след като на Балканите имало друг пресен случай на предсрочно оттеглил се президент, който е застанал начело на изпълнителната власт след избори – и това е настоящият премиер Румен Радев.

“Защо ме сравняват с Путин, а не с Румен Радев?”,

попита той.

Колкото до датата на предсрочните сръбски избори, там Вучич месеци наред следваше тактиката на неопределеността, тъй като очевидно търсеше най-благоприятния момент за тяхното насрочване, така че победата на неговата Сръбска прогресивна партия да е сигурна.

Вучич е президент от 2017 г. Вторият му мандат по план би трябвало да приключи в средата на 2027 г., а следващите редовни парламентарни избори са насрочени за края на същата година. Като се оттегли предсрочно обаче, сръбският лидер оставя отворени всички възможности, прави изчисления и държи политическите си опоненти в състояние на объркване и изтощение, надявайки се – както е успявал много пъти преди – да ги противопостави един на друг и да ги разедини.

Но ходът с предварително обявената оставка ясно илюстрира и кризата, в която се намира управлението. В началото на 2025 г. Вучич принуди тогавашния си министър-председател Милош Вучевич да се оттегли, за да се тушира напрежението по улиците – ход с “жертвен агнец”, който не успя да отнеме от енергията на студентските протести, продължаващи година и половина. Недоволството избухна през ноември 2024 г., когато козирката на наскоро реновираната централна гара в Нови Сад се срути, отнемайки живота на 16 души. Трагедията се превърна в символ на система, в която корупцията и срастването на държавата с бизнеса убиват невинни. В рамките на няколко седмици общественият гняв прерасна в най-мащабното протестно движение след разпадането на Югославия. Така за първи път Александър Вучич бе изправен пред политическо явление, което би могло да застраши властта му.

Досега сръбският президент е доказвал многократно, че е виртуоз на оцеляването. Привържениците му го смятат за прагматик, който е успял да тласне напред икономическото развитие на страната. Те посочват ерата “Вучич” като безпрецедентен растеж на посткомунистическа страна, преминала през война, която се превръща в напреднала европейска икономика. Oт 2012 г. насам безработицата е спаднала от около 26% до приблизително 8–9%, докато номиналният БВП е нараснал почти трикратно, достигайки около 90 милиарда евро. Според официални данни годишният приток на преки чуждестранни инвестиции се е увеличил от близо 800 милиона евро през 2012 г. до 5,2 милиарда евро през 2024 г.

Противниците на 56-годишния политик

го обявяват за авторитарен лидер,

който ерозира демократичните институции и тъпче демократичните норми. Според конституцията на Сърбия президентът има ограничени правомощия. Това обаче няма нищо общо с действителността в страната, където Вучич взема всички решения, присъства на заседанията на кабинета и диктува на правителството какви закони да приема. Определя външната политика, ръководи икономическата, открива участъци от автомагистрали. Присъствието му на телевизионния екран е почти всекидневно.

Деветте му години на президентския пост преминаха под знака на овладяването на държавните институции от партията му, връзките между членове на правителството и организираната престъпност, потъпкването на медийната свобода. В Световния индекс за свобода на пресата за 2026 г. Сърбия се класира на 104-о място от 180 места, най-ниското класиране от всяка друга държава в ЕС или на Балканите.

Във външната си политика сръбският лидер балансира между геополитическите съперници. Той успява да задържи Сърбия на пътя на членството в ЕС и едновременно да поддържа топли връзки с Русия и Китай. Над 60% от сръбския износ е насочен към ЕС, а повече от 60% от преките чуждестранни инвестиции идват оттам. През юли 2024 г. тогавашният германски канцлер Олаф Шолц посети Белград, за да присъства на подписването на “Меморандум за критичните суровини”, който осигурява на ЕС достъп до сръбските находища на литий. Белград е и важен партньор на Брюксел в затварянето на границите за бежанци, опитващи се да достигнат до Централна Европа по Балканския маршрут.

Преди 3 години Вучич подписа споразумение за свободна търговия с Китай след десетилетие на все по-тесни икономически връзки.

Китайски

компании бяха избрани да строят пътища и железопътни линии

в Сърбия, което прави балканската страна една от централните точки на инициативата “Един пояс, един път” на президента Си Цзинпин в Европа. Китайска компания управлява голяма медна и златна мина в Източна Сърбия. Отношенията с Пекин достигнаха кулминация с държавното посещение на Си Цзинпин в Сърбия през 2024 г. и визитите на Вучич в Китай през 2023 и 2026 г.

Малко преди нахлуването на Русия в Украйна сръбският президент скандално заяви, че няма да се противопостави на политиката на Кремъл, тъй като “85% от сърбите винаги ще бъдат на страната на Русия, каквото и да се случи”. Той спази думата си. Сърбия последователно отказва да подкрепи санкциите на ЕС срещу Москва, въпреки че има статут на кандидат за ЕС. Правителството в Белград дори е обвинено в улесняване на реекспорта на санкционирани технологии с “двойна употреба” в Русия. Москва от своя страна последователно подкрепя Сърбия, като гласува против международното признаване на Косово. Самият Вучич твърди, че трябва да му се отдаде признание за постигането на стабилни отношения с Прищина.

В продължение на години сръбският лидер бе предпазван от сериозен натиск от страна на ЕС благодарение на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Смяната на властта в Унгария се оказа изключително лоша новина за него. По същество поражението на Орбан ускори плановете на Вучич за предаване на властта, смятат политолози. Но трудностите за Белград не приключват дотук. В рамките на ЕС се засилват призивите за оказване на по-силен натиск върху Сърбия, най-вече за да бъде принудена да се придържа към Общата външна политика и политика на сигурност на съюза и да спазва върховенството на закона. В същото време новата администрация в САЩ не е особено загрижена за състоянието на демокрацията в страната, а главно от вноса на втечнен газ и добива на редки метали. Това противоречие сред западните общества също играе в полза на “вечния” сръбски лидер.

Иде ли краят на ерата “Вучич”? Никой не се заема да прогнозира. Според коментатори Сърбия навлиза в период на несигурност, в който – за първи път от много години – бъдещето на най-влиятелната политическа фигура в страната вече няма да бъде обвързано с президентския пост. Предстоящите избори ще покажат дали вълната от протести, избухнали след трагедията в Нови Сад, може да прерасне в политическа алтернатива, или пък Александър Вучич отново ще успее да се утвърди като ключова фигура в сръбската политика, макар и в нова роля на следващ министър-председател. А докато той е във властта, истинска промяна в Белград не може да се очаква.

