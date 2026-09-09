Моряк на танкер загина след атака с дрон край Дубай

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Моряк загина и един член на екипажа е в неизвестност при инцидент на танкера за петролни продукти „Херкулес Стар“, плаващ под флага на Гибралтар, докато корабът е бил на котва край Дубай, съобщи компанията „Пенинсула“, която експлоатира кораба, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според първоначални оценки на източници от морската сигурност корабът вероятно е бил ударен от дрон.

„С дълбока тъга и съжаление потвърждаваме, че има един загинал“, съобщи „Пенинсула“ в изявление, без да уточнява причината за смъртта.

„Освен това един член на екипажа е в неизвестност и специализиран екип го издирва. За всички останали членове на екипажа е установено къде се намират.“