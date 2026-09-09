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Германия отложи телефонен разговор между Мерц и Тръмп за атентатите от 11 септември

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Фридрих Мерц Снимка: Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германското правителство отложи планиран телефонен разговор между канцлера Фридрих Мерц и президента на САЩ Доналд Тръмп по повод предстоящото отбелязва на годишнината от атентатите на 11 септември, като все още не е насрочена нова дата, предаде ДПА, позовавайки се на правителствен говорител, цитиран от БТА. 

Той не посочи причината за отлагането. Вчера Тръмп приписа победата на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в изборите за местен парламент в провинция Саксония-Анхлат на германските имиграционни правила и разпоредби, които американският президент определи като ужасни. 

 

Фридрих Мерц

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