Писториус: Русия произвежда много повече оръжия, отколкото й трябват за войната в Украйна

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Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди днес, че Русия произвежда много повече оръжия, отколкото са ѝ необходими за войната в Украйна, което според него показва подготовка за бъдещи конфликти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Москва използва голяма част от бюджета си ... за да попълва запасите си за бъдещи конфликти, а не за да изпраща оръжия на фронта в Украйна“, заяви той пред германските депутати в парламента.

„Средно само 80 от 150-те ракети с малък и среден обсег, които Русия може да произвежда месечно, се използват в Украйна“, добави той.