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4 жени са ранени при катастрофа между два автобуса в Солун

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Автобус СНИМКА: Pixabay

Четири жени са ранени при пътен инцидент с два автобуса днес по обед в западната част на Солун, съобщиха местни медии. 

Според информацията електрически автобус на градския транспорт се е ударил отзад в друг автобус, спрял на автобусна спирка, а вследствие на удара се отклонил и съборил навеса на спирката, пише БТА. 

По данни на обществената телевизия ЕРТ две от пострадалите – на 21 и 62 години – са чакали на спирката, а други две – на 17 и 50 години – са се намирали в автобус на градския транспорт и са пострадали при сблъсъка. Най-тежко е ранена 21-годишната жена, която е в стабилно състояние, но ще бъде оперирана заради сериозна травма на крака. Състоянието на останалите три жени се оценява като по-добро.

Точните причини за произшествието се разследват. Според информация на ЕРТ се проверява версия за технически проблем със спирачките на електрическия автобус. Пътната полиция събира данни и показания от водачите и очевидците на произшествието. 

Автобус СНИМКА: Pixabay

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