Трима души са ранени при взрив бензиностанция в Тирана

Трима души са ранени при силна газова експлозия на бензиностанция в квартал „Брюли“ в Тирана, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря“. Пострадалите са служители на бензиностанцията и са били транспортирани в болница, като се намират без опасност за живота.

Взривът е станал тази сутрин, а при него се е сринало помещение, което е служело като офис, и е била повредена част от конструкцията на бензиностанцията, пише БТА.

По първоначални данни от полицията газова бутилка е избухнала, докато автомобил е зареждал гориво на една от колонките. Вследствие на това, както показват кадри от охранителни камери на обекта, задната част на превозното средство е била обхваната от огъня. Според друга версия на Държавната техническа и индустриална инспекция (ISHTI) е възможно пламъците да са се разпространили от автомобила към останалата част на бензиностанцията.

По-късно обаче директорът на пожарната служба в Тирана Шкълчим Годжай заяви, че има предположения, че взривът може да е станал и в офисното помещение, което е изцяло разрушено.

Във връзка с взрива полицията е арестувала администратора, техническия ръководител и мениджъра на бензиностанцията и е извикала на разпит служител и лице, което към момента на взрива е зареждало автомобила си на една от колонките на бензиностанцията.

Към момента се проверява цялата документация, свързана с дейността на бензиностанцията и извършените там проверки през годините, както и дали е имала съответните разрешителни, предвидени от закона.