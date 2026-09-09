ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина гръцкият певец Йоргос Мазонакис

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23532422 www.24chasa.bg

Нови безредици избухнаха в център за мигранти в Гърция близо до границата ни

1908
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мигранти. Снимка: Архив

Нови безредици са избухнали снощи в центъра за настаняване на мигранти в Клиди край гръцкия град Серес, който се намира в непосредствена близост до граничния преход Кулата/Промахон на границата с България, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

Във вторник вечерта група от около 40 мигранти със закрити лица е влязла в сблъсък с полицията, като е започнала да вика лозунги и да хвърля камъни по полицията. При инцидента са били причинени щети на оградата и на два полицейски автомобила.

Подобни инциденти в същия лагер имаше и на 22 и 29 август и на 2 септември. По-сериозен беше случаят на 22 август, когато 40 души успяха да избягат от мигрантския център. От тях 27 бяха задържани, но 13 още се издирват.

Мигранти. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)