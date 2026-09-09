Нови безредици избухнаха в център за мигранти в Гърция близо до границата ни

Нови безредици са избухнали снощи в центъра за настаняване на мигранти в Клиди край гръцкия град Серес, който се намира в непосредствена близост до граничния преход Кулата/Промахон на границата с България, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

Във вторник вечерта група от около 40 мигранти със закрити лица е влязла в сблъсък с полицията, като е започнала да вика лозунги и да хвърля камъни по полицията. При инцидента са били причинени щети на оградата и на два полицейски автомобила.

Подобни инциденти в същия лагер имаше и на 22 и 29 август и на 2 септември. По-сериозен беше случаят на 22 август, когато 40 души успяха да избягат от мигрантския център. От тях 27 бяха задържани, но 13 още се издирват.