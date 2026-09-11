Под един от Седемте хълма на Рим се крие цял изгубен град

Под краката на съвременния Рим, на Коле Опио, който е част от древния хълм Есквилин, се крие свят отпреди почти 2000 години. Това е град с крепостни стени и кули, с пристанище, мраморни зали и театрални сцени. Днес една от най-загадъчните страници на античния Рим отново се отваря за посетители.

След мащабна реставрация и археологически проучвания голямата екседра и подземната галерия на Термите на Траян вече са готови да посрещнат публика. Това, което очаква посетителите вътре, е като пътуване назад във времето. Възстановената фреска „Рисуваният град" изобразява град, видян сякаш от птичи поглед. Внушителната Голяма мозайка пък превръща стената на древна зала в истинска театрална сцена. Най-голямата изненада е, че археолозите са открили още един, неизвестен досега фрагмент от този свят. По време на новите разкопки под вече познатата мозайка се е появила друга декоративна ивица, този път с изображение на град край морето, с редица сгради, които вероятно представят прочутия мотив на римските „морски вили".

Фреската с Рисувания град СНИМКА: Виолина Христова

Така едно място разказва историята на няколко града едновременно. Преди Траян да издигне тук своите грандиозни терми, през I век сл. Хр. на това място вече е съществувал богато украсен комплекс. След това императорът го включва в един от най-мащабните архитектурни проекти на античната столица.

„Рисуваният град" е фреска с площ около 10 кв.м., създадена през I век сл. Хр. Градът е представен с крепостни стени, кули и сгради в перспектива. Изображението днес изглежда почти като снимка от въздуха на неизвестен античен град.

Голямата мозайка е още по-внушителна. Тя украсява стените на огромна зала, свързана с нимфей. Запазената композиция достига около пет метра височина и напомня фасадата на античен театър с архитектурни елементи, статуи и човешки фигури. Самото помещение вероятно е било високо около 12 метра. Под мозайката археолозите са открили и следи от още по-ранната украса: големи мраморни плочи и централна ниша, висока около 2,20 м. Находките позволяват да се възстанови по-точно обликът на огромната зала, принадлежала към комплекс от втората половина на I век.

Пространството, отворено за посетители СНИМКА: Виолина Христова

Над всичко това се издига голямата екседра (полукръгла ниша -бел.а.) на Термите на Траян с диаметър около 30 м. Двете редици ниши вероятно са служили за съхраняване на книги и документи, а стъпаловидните места са могли да бъдат предназначени за публични четения и събирания. Това не е било просто място за къпане, а пространство за култура, срещи и развлечения.

Термите на Траян са открити на 22 юни 109 г. сл. Хр. по заповед на император Траян и са проектирани от Аполодор от Дамаск, най-прочутия архитект на епохата. Комплексът е заемал около 60 хиляди кв.м. и е включвал огромни зелени пространства и портици, предназначени за спорт, почивка и културен живот. При изграждането му били включени и по-стари структури, сред които части от легендарната Domus Aurea на Нерон.

Днес посетителите ще могат да се движат между тези пластове на историята. Реставрирани са древните повърхности, отстранени са натрупванията, укрепени са мозайките и фреските. Създадени са нови пешеходни маршрути, панорамни места за почивка, осветление и информационни материали. В специално помещение са изложени и оловните тръби от древната водоснабдителна система на Термите.

Екседрата над Термите на Траян СНИМКА: Виолина Христова

Пространството ще получи и нов живот. В екседрата е създадена своеобразна зала, която ще може да приема концерти, конференции и културни събития. Първите посещения ще бъдат експериментални и ще се провеждат в малки групи, за да се следи въздействието на посетителите върху деликатните антични произведения. На 12 и 13 септември подземната галерия и екседрата ще бъдат отворени с безплатни обиколки с екскурзовод.