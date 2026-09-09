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Почина гръцкият певец Йоргос Мазонакис

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Почина гръцкият певец Йоргос Мазонакис

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Йоргос Мазонакис Снимка: Инстаграм/ georgemazonakis

На 54-годишна възраст е починал известният гръцки певец Йоргос Мазонакис днес. Причината за смъртта е сърдечен удар, съобщава гръцкото издание "Прото тема".

Сигналът до Националния център за спешна помощ в Гърция (EKAB) е подаден от частна клиника по вътрешни болести в атинския квартал "Колонаки", където се е намирал Йоргос Мазонакис.  На място е пристигнал парамедик, който незабавно е започнал сърдечно-белодробна реанимация. Само няколко минути по-късно Мазонакис е транспортиран с линейка до болница "Елпис". Там също медици са опитали да спасят изпълнителя, но въпреки усилията им е била констатирана смъртта му.

Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци на своето поколение. Той е роден през март 1972 г. в Никея, а професионалната му кариера започва през 1992 г., когато е едва на 20 години.

Сред най-известните му песни са "To Gucci forema" - "Роклята Gucci", "Savvato" - "Събота", "Zilevo" - "Ревнувам" и други. 

През годините около известния гръцки изпълнител имаше много скандали, като най-известният е този със сестра му Весо. С нея дори стигнаха до съдебни дела. Тя години наред беше негов мениджър и участваше в управлението на финансовите и имотните му дела. Според гръцките медии отношенията между двамата започнали да се влошават още през 2020 г. 

Другият огромен скандал покрай него избухна през август 2025 г., когато Мазонакис беше отведен в държавна психиатрична клиника по прокурорско разпореждане. Самият певец заяви чрез адвоката си тогава, че е бил отведен без неговото знание и съгласие и свърза случая с конфликта със своите близки.

Йоргос Мазонакис Снимка: Инстаграм/ georgemazonakis

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