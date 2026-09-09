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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23532884 www.24chasa.bg

Жена загина при удар на руски дрон по жилищна сграда в Киев

2024
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Разрушения в Киев. Снимка архив

Жена загина, след като руски дрон порази девететажна жилищна сграда в Днепровския район в Киев, съобщи кметът на столицата Виталий Кличко в Телеграм, предаде Укринформ, цитирана от БТА. Ранен е един човек.

„В район Днепровски избухна пожар в девететажна жилищна сграда, след като тя беше ударена от безпилотен летателен апарат. Предварителните данни показват, че има структурни повреди", се казва в изявлението.

По-рано беше съобщено и за руска въздушна атака по жилищна сграда в Дарницкия район на Киев.

Разрушения в Киев. Снимка архив

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