„Файненшъл Таймс": Шефът на ЦРУ Ратклиф ще има важна роля в преговорите за край на войната

Директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф се готви да поеме по-важна роля в преговорите на Вашингтон с Русия и Украйна, съобщиха американски длъжностни лица на своите европейски колеги, пише днес британският в. „Файненшъл Таймс".

Агенцията отбелязва, че това развитие на събитията идва в момент, когато Белият дом обмисля да намали участието на американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, се казва още в публикацията, позовавайки се на запознати с въпроса официални американски представители.

На 25 август Ратклиф пристигна на тайна визита в Москва за срещи. Това, изглежда, бе първото досега пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, посочва телевизия "Си Би Ес Нюз", въпреки че той поддържа контакти с колегите си от руските разузнавателни служби.

Според публикации в американски медии шефът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украйна и с Иран.

ЦРУ също така изигра роля в неотдавнашните размени на задържани между САЩ и Русия, включително освобождаването през април 2025 г. на Ксения Карелина, която има двойно американско и руско гражданство, като Ратклиф лично е преговарял по нейния случай. Американската разузнавателна агенция също така е участвала в обмена на затворници през 2024 г., който осигури освобождаването на репортера на "Уолстрийт Джърнъл" Еван Гершкович и ветерана от морската пехота Пол Уилън.

Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., когато се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.

Посещението на Ратклиф дойде и в момент, когато мирните преговори с Украйна, чрез посредничеството на САЩ, остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.