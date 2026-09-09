Нетаняху: Иранският режим е напът да рухне

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, по време на среща с разположени в Сирия израелски войници, че иранският режим е напът да рухне, предаде Франс прес.

Нетаняху каза това на фона на активизирането на размяната на удари между САЩ и Иран, пише БТА.

"Имаме още работа, основната задача е да бъде свален терористичният режим в Иран. Много сме близо до това. Знаем, че цялата тази ос (Иран и неговите съюзни групировки в региона - бел. АФП) накрая ще рухне", каза израелският премиер в гранична зона, намираща се близо до сирийско-израелската граница. В срещата с войниците участваше и израелският министър на отбраната Израел Кац.

Преди няколко дни Нетаняйу направи подобно изявление: "Режимът на Ислямската република в Иран може скоро да падне. Той е по-слаб от всякога на фона на подновените американски удари", каза премиерът на Израел на 3 септември.

"Убеден съм, че можем да премахнем тази заплаха веднъж завинаги, тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която все още стои пред нас, но тя е близо до осъществяване. Не е невъзможно. По силите ни е", заяви Нетаняху на събитие с участието на висши военни.

Тогава той говори и за "исторически постижения" във войните срещу Иран през тази и миналата година.

"Бяхме изправени пред заплахата от унищожение от страна на режим, който се стреми да ни изтреби и иска да се въоръжи с атомни бомби, за да ни унищожи. Ние отблъснахме тази заплаха, както и други заплахи", заяви Нетаняху.

"В момента ръководството в Техеран е отслабено и е по-слабо от всякога", каза той. Според него именно затова Иран не напада Израел.

"Казвам на нашите врагове: не си търсете белята с нас. Ако сте научили нещо, не си търсете белята с нас. Ние разполагаме със силата, решимостта и вътрешното единство, за да ви победим", заяви Нетаняху.

В края на февруари САЩ, заедно с Израел, започнаха поредната си война срещу Иран и нанасяха въздушни удари по страната в продължение на почти 40 дни.

Много влиятелни ирански генерали и високопоставени политици бяха специално набелязани и убити, включително иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей, още в първия ден на войната.

Противно на това, което американският президент Доналд Тръмп прогнозира, убийствата им не доведоха до "смяна на режима". Напротив, войната укрепи властта на твърдолинейните сили и влиятелните военни в Иран.