Кораб с 9 българи на борда се удари в риболовна лодка край Закинтос

Туристическо ветроходно корабче с девет български граждани на борда се е сблъскало тази сутрин с риболовна лодка край пристанището на гръцкия остров Закинтос. За инцидента съобщи гръцката брегова охрана.
Туристическият плавателен съд е бил под гръцки флаг, а на борда на риболовната лодка е имало един гръцки гражданин. В резултат на сблъсъка са нанесени материални щети в носовата част и на двата плавателни съда, пише БТА.
След инцидента корабчето и риболовната лодка са успели да се придвижат самостоятелно и безопасно до пристанището на Закинтос.
Няма данни за пострадали при сблъсъка. Гръцките власти посочват още, че не е установено замърсяване на морската вода.