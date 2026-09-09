Кораб с 9 българи на борда се удари в риболовна лодка край Закинтос

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Туристическо ветроходно корабче с девет български граждани на борда се е сблъскало тази сутрин с риболовна лодка край пристанището на гръцкия остров Закинтос. За инцидента съобщи гръцката брегова охрана.

Туристическият плавателен съд е бил под гръцки флаг, а на борда на риболовната лодка е имало един гръцки гражданин. В резултат на сблъсъка са нанесени материални щети в носовата част и на двата плавателни съда, пише БТА.

След инцидента корабчето и риболовната лодка са успели да се придвижат самостоятелно и безопасно до пристанището на Закинтос.

Няма данни за пострадали при сблъсъка. Гръцките власти посочват още, че не е установено замърсяване на морската вода.