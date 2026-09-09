За първи път от 20 години МААЕ докладва Иран на ООН

Ръководният съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) прие резолюция, с която за първи път от 20 години информира Съвета за сигурност на ООН, че Иран не изпълнява задължението си да съдейства на инспекторите на агенцията, предаде Ройтерс.

Резолюцията беше подкрепена от 23 от общо 35 държави в ръководния съвет на МААЕ, съобщава Асошиейтед прес. Китай, Русия и Нигер гласуваха „против", осем държави се въздържаха, а една страна не участва в гласуването заради неизпълнение на финансовите си задължения, пише БТА.

Документът е внесен по инициатива на САЩ, Великобритания, Франция и Германия. Дипломатическият ход се обсъжда още от юни миналата година, когато МААЕ официално установи, че Иран не изпълнява задълженията си заради липсата на достатъчно сътрудничество в продължилото с години разследване на следи от уран, открити на различни необявени обекти в страната.

Ройтерс припомня, че на 12 юни миналата година, само ден преди Израел да започне бомбардировки срещу ирански ядрени обекти, МААЕ прие друга резолюция, в която посочи, че Иран не изпълнява задълженията си.

От юни миналата година инспекторите на МААЕ нямат достъп до ключови ядрени обекти в Иран. Това стана след като Израел и САЩ нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения.

Техеран от своя страна поддържа позицията, че не се стреми към разработването на ядрени оръжия и че ядрената му програма има изцяло мирен характер.

Постоянният представител на Иран в ООН във Виена Реза Наджафи определи новата резолюция като политически инструмент, предаде Франс прес. Той заяви пред журналисти, че Иран ще оказва съдействие на МААЕ „само дотолкова, доколкото го позволяват обстоятелствата и сигурността".