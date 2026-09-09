Полицията във Великобритания разследва партията на Найджъл Фараж за незаконни дарения

Британската полиция съобщи в сряда, че ще разследва твърденията, че партията „Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж е нарушила закона, след като миналата седмица беше излъчено журналистическо разследване на Verbatim и Channel 4 News за чуждестранни дарения към партията, съобщава европейското издание "Политико".

„Партията отрича да е извършвала каквото и да е нарушение и ще сътрудничи напълно на разследването. Няма да коментираме повече, докато тече разследването.", заявиха от партията.

Твърденията са свързани с кадри, на които представители на „Реформирай Обединеното кралство" обсъждат как партията може да получи дарение от фиктивен американски дарител, както и с предложение фиктивна компания да плати за социологически проучвания, поръчани от партията.

Фараж и двама от най-високопоставените му съветници са били заснети в рамките на разследването под прикритие. Двамата съветници – Дан Джукс и Джеймс Ор – се оттеглиха от постовете си до приключването на вътрешно разследване на партията, след като документалният филм беше излъчен. И двамата отричат да са извършили каквото и да било нарушение.

Специалният разследващ екип на лондонската полиция „Скотланд Ярд" вече разследваше дарения на стойност 500 000 паунда, предоставени на „Реформирай Обединеното кралство" от майката на осъдения за измами и близък до Фараж Джордж Котрел. Сега разследването ще бъде разширено, за да обхване и новите твърдения, направени след журналистическото разследване под прикритие.

„След излъчването на предаването на Channel 4 News в четвъртък, 3 септември, полицията получи редица сигнали, свързани с дарения и социологически проучвания, отнасящи се до политическа партия", се казва в изявление на полицията.

„Детективите са оценили предоставената информация и са установили, че има потенциални престъпления, които изискват разследване.

Потенциалните престъпления са сходни по характер с въпроси, които вече се разследват от Специалния разследващ екип на полицията във връзка с дарения, направени на същата политическа партия. Поради това тези случаи ще бъдат включени в рамките на настоящото разследване."

Полицията ще поиска да получи „съответните видеозаписи", свързани с излъчването миналия четвъртък. От Verbatim заявиха, че ще сътрудничат на полицейското разследване.

Частта от разследването, свързана с Котрел – а именно дали е имало опит да бъде прикрито дарение от недопустим дарител – вече е довела до разпит на двама души с предупреждение за възможно повдигане на обвинения.

Фараж беше заснет от скрита камера по време на обяд с актьор, представящ се за американски дарител. На срещата изглежда е било обсъждано насочването на чуждестранни средства към „Реформирай Обединеното кралство".

Впоследствие лидерът на партията заяви, че „честно казано, не е слушал" разговора.